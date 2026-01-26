SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Darf er oder nicht?

Chaos um ersten ter Stegen-Einsatz in Girona

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 26 Januar, 2026 09:13
Rund um Marc-André ter Stegen und dessen ersten Einsatz beim FC Girona herrscht grosses Chaos.

Zunächst hiess es, dass der deutsche Keeper am Montagabend beim Ligaspiel gegen den FC Getafe sicher noch nicht auf dem Platz stehen dürfe, da Girona bereits drei andere Torhüter für den Spielbetrieb gemeldet hat: Zunächst müsse sich der Klub von einem dieser goalies trennen, hiess es. Nun berichtet «Catalunya Ràdio» jedoch, dass ter Stegen auf der offiziellen Registrierungsliste der Liga steht und somit doch auflaufen könnte.

Der 32-Jährige soll in Girona den Kroaten Dominik Livakovic (31) ersetzen, der von einer Leihe zu Dinamo Zagreb steht. Noch ist dieser Deal jedoch nicht abgeschlossen, da sich Fenerbahçe, wo der Keeper unter Vertrag steht, querstellt.

Ter Stegen ht seinen Girona-Wechsel derweil schon vor einigen Tagen finalisiert und hofft auf regelmässige Spielpraxis, die ihm in Barcelona verwehrt blieb.

