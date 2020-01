Jungstar Dani Olmo bestätigt Angebot von Barça

Der spanische Jung-Nationalspieler Dani Olmo von Dinamo Zagreb bestätigt öffentlich, dass sein Ex-Verein Barcelona ihn zurückholen möchte.

Gegenüber der katalanischen Zeitung “L’Esportiu” spricht der 20-Jährige Klartext: “Ich bin froh, dass aus den Gerüchten eine konkrete Offerte wurde und Barca mich zurückholen will.” Dani Olmo steht in Zagreb bis 2021 unter Vertrag, seine Zukunft sieht er aber klar in einer Topliga und bei einem Topklub, wie er ausführt: “Mein Ziel ist es, bei der EM dabei zu sein. Das wird schwierig, wenn ich in den nächsten sechs Monaten in einer so kleinen Liga wie in Kroatien spiele. Ich will einen Schritt nach vorne machen. Auch Dinamo stimmt zu, dass ich hier das Limit erreicht habe.”

Interesse am Spielmacher bekundet auch Bundesligist Bayer Leverkusen, wie er weiter bestätigt: “Meine Berater haben sich auch mehrmals mit Bayer Leverkusen getroffen. Aber Dinamo sagte, dass sie kein konkretes Angebot abgegeben haben.” Solch ein konkretes Angebot soll von Barça nun also vorliegen.

psc 3 Januar, 2020 11:54