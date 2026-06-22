Ex-Weltmeister spricht über private Probleme

Um Raphinha kursieren derzeit erneut Gerüchte über einen möglichen Wechsel nach Saudi-Arabien. Für Aufsehen sorgen dabei Aussagen von Vampeta, Weltmeister von 2002 und inzwischen TV-Experte in Brasilien. Nach eigenen Angaben habe er über das Umfeld des Barcelona-Stars erfahren, dass Raphinha aktuell mit erheblichen familiären und wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen habe.

Vampeta erklärte, der Flügelspieler befinde sich in einer schwierigen Lebensphase und wünsche sich deshalb offenbar einen Wechsel zu Al Hilal. Dort könnte er seine finanzielle Situation deutlich verbessern. Passend dazu berichten brasilianische Medien von einem möglichen Angebot in Höhe von rund 170 Millionen Euro. Zudem soll Raphinha in Saudi-Arabien sein aktuelles Gehalt vervierfachen können.

Auch der spanische Fußballexperte Terry Gibson hält ein entsprechendes Szenario für realistisch. Gegenüber «TalkSport» erklärte er, dass offenbar ein sehr großes Angebot aus Saudi-Arabien vorbereitet werde, das sowohl für den Spieler als auch für FC Barcelona attraktiv sein könnte. Aus Sicht Barcelonas wäre eine Ablöse in dieser Grössenordnung natürlich schwer zu ignorieren. Gleichzeitig zählt Raphinha zu den wichtigsten Offensivspielern des Vereins und spielte zuletzt eine zentrale Rolle im Team.Aktuell gibt es allerdings noch kein bestätigtes Angebot und keine offiziellen Verhandlungen.