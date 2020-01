Barça holt keinen neuen Mittelstürmer

Es ist die logische Konsequenz aus den letzten Tagen: Der FC Barcelona wird in diesem Winter keinen neuen Mittelstürmer verpflichten.

Die Katalanen wollten in diesem Monat den Ausfall von Topstürmer Luis Suarez während langer Zeit kompensieren. Allerdings fruchteten die Bemühungen um Rodrigo und auch andere Kandidaten aus finanziellen Gründen nicht. Einen Tag vor Transferschluss hat Barça nun eine wegweisende Entscheidung getroffen: Laut “Mundo Deportivo” kommt kein neuer Stürmer mehr, man wird den Rest der Saison mit dem aktuellen Kader bestreiten.

Damit muss Barça seine Saisonziele wie den Gewinn der eigenen Liga und ein wieder erfolgreicheres Abschneiden in der Champions League ohne Suarez und auch ohne valablen Ersatz für den Uruguayer in Angriff nehmen. Vor allem Lionel Messi, der wieder in einer offensiveren Rolle zum Einsatz kommt und Antoine Griezmann werden in den kommenden Wochen und Monaten gefordert sein.

psc 30 Januar, 2020 17:35