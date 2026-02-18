Barça verfolgt weiterhin Plan, Marcus Rashford günstiger zu kriegen

SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Kaufoption besteht

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 18 Februar, 2026 11:35
Der FC Barcelona ist mit den Auftritten von Manchester Uniteds Leihstürmer Marcus Rashford sehr zufrieden. Die Katalanen arbeiten weiterhin an einer permanenten Verpflichtung des 28-Jährigen.

Diese wäre eigentlich überhaupt nicht kompliziert: Barça kann die Kaufoption in Höhe von 30 Mio. Euro ziehen und den englischen Angreifer fix übernehmen. Dieses Unterfangen ist für den La Liga-Klub jedoch schwierig, da er finanziell weiterhin zu kämpfen hat. Deshalb heckt die Klubleitung laut Transferexperte Matteo Moretto nach wie vor einen Plan aus, ManUtd zu einem Deal zu bringen, der eine günstigere Ablöse für Rashford vorsieht.

Ob dieses Unterfangen gelingt, ist jedoch fraglich. Da sich der englische Nationalspieler in Barcelona in dieser Saison in guter Form präsentiert, zeigen auch andere Vereine Interesse. Und diese könnten sogar mehr als 30 Mio. Euro zahlen.

Immerhin soll aber Rashford an einer Fortführung seines Abenteuers in Barcelona sehr interessiert sein. Geht es nach seinem Willen, bleibt er wohl bei den Katalanen.

