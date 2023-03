Barça will Busquets ein weiteres Jahr – für einen Drittel des Salärs

Der FC Barcelona möchte ein weiteres Jahr auf seine Kapitän Sergio Busquets zählen können. Dieser muss bei einer Verlängerung aber grosse Abstriche beim Gehalt machen.

Laut einem Bericht von «Relevo» stünde Busquets in der kommenden Spielzeit nur noch ein Drittel des Salärs zu, das er zurzeit kassiert. Der 34-jährige Mittelfeldprofi läuft bereits seit 2005 für Barça auf. Seit 2008 zählt der Defensivstratege zum Profikader. Im Sommer hat er auch andere Optionen: Inter Miami möchte ihn angeblich in die MLS locken, auch Gerüchte über ein Interesse aus Saudi-Arabien wurden bereits laut. Barça-Coach Xavi will aber unbedingt auch in der nächsten Saison auf seinen früheren Teamkollegen zählen.

Wann Busquets final über seine Zukunft entscheidet, ist noch ungewiss.

psc 6 März, 2023 12:01