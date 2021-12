Ferran Torres ist in Spanien eingetroffen – Medizincheck bei Barça

Der spanische Stürmer Ferran Torres ist am Sonntag in seine Heimat gereist und wird im Laufe des Montags den Medizincheck beim FC Barcelona bestreiten.

Die Katalanen werden sich die Dienste am 21-jährigen Angreifer Für eine Ablöse von 55 Mio. Euro (plus bis zu 10 Mio. Euro Boni) sichern. Nachdem Torres zunächst nach Valencia geflogen ist, folgte am Montagmorgen die Weiterreise nach Barcelona, wo er die obligatorischen Checks über sich ergehen lässt. Die Katalanen werden die Ankunft des neuen Stürmers in Kürze bestätigen. Seit August 2020 war der einstige Valencia-Junior für Manchester City tätig. Nun wünschte er sich aber den Wechsel zum FC Barcelona.

🔵🔴Acaba de llegar Ferran Torres al Hospital de Barcelona para pasar la revisión médica 🆕En cuanto tenga el OK médico, el Barça hará oficial su fichaje por 55M€ + 10M€ en variables 🏟Mañana presentación en el Camp Nou 📻@ESPORTSCOPE @deportescope @partidazocope#FCBlive pic.twitter.com/XV7ZfmGeez — Víctor Navarro (@victor_nahe) December 27, 2021

