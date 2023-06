Ilkay Gündogan wartet CL-Final ab - noch keine Einigung mit neuem Klub

Mittelfeldspieler Ilkay Gündogan fokussiert sich voll und ganz auf den Champions League-Final mit Manchester City. Seine Zukunft ist weiterhin offen.

Meldungen, wonach der 32-jährige Spielmacher bereits eine Einigung mit einem (neuen) Klub gefunden habe, sind falsch. "Es gibt keine Einigung mit City oder irgendeinem anderen Verein. Die aktuellen Berichte sind nicht wahr. Ilkay konzentriert sich nur auf das Finale", wird Berater und Onkel Ilhan Gündogan von Transferexperte Fabrizio Romano zitiert.

Gündogan wurde zuletzt mit dem FC Barcelona, aber auch einer Rückkehr in die Bundesliga in Verbindung gebracht. Nach wie vor ist auch eine Vertragsverlängerung bei den Skyblues nicht ausgeschlossen. Verkündet wird die Zukunft des Nationalspielers erst nach dem Champions League-Finale zwischen City und Inter Mailand am kommenden Samstag.

psc 5 Juni, 2023 15:48