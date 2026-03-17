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"Exzellente Arbeit"

Barça-Boss Joan Laporta will unbedingt mit Sportchef Deco weitermachen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 17 März, 2026 13:24
Barça-Boss Joan Laporta will unbedingt mit Sportchef Deco weitermachen

Der frisch wiedergewählte Barça-Präsident will nicht nur mit Trainer Hansi Flick weitermachen, der seinen Vertrag bis 2028 verlängert. Auch Sportchef Deco soll langfristig an Bord bleiben.

Dies betont der Barça-Boss im Gespräch mit «RAC1». Dort schwärmt Laporta regelrecht für Deco. «Wir wollen den Vertrag von Deco verlängern. Wird sind alle sehr glücklich mit seiner ausgezeichneten Arbeit», sagt der Klubpräsident.

Demnach sei auch alles auf gutem Weg. Hansi Flick wird seinen bis 2027 gültigen Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2028 verlängern. Sportchef Deco ist zurzeit sogar nur bis Saisonende gebunden. Nachdem klar ist, dass Laporta bis 2031 Präsident bleibt, kann der Ex-Profi nun aber ebenfalls verlängern.

Der Portugiese begann im Jahr 2021 zunächst als Scout. Nach zwei Jahren wurde er zum Sportchef befördert. Als solcher kann er überzeugen.

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