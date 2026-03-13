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Ist ablösefrei zu haben

Juventus startet das Projekt Robert Lewandowski

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 13 März, 2026 17:19
Juventus startet das Projekt Robert Lewandowski

Juventus gehört zu den Vereinen, die sich mitunter darauf spezialisiert haben, ablösefreie Profis zu verpflichten. Im Hinblick auf den Sommer steht Robert Lewandowski im Blickfeld der Turiner.

Der 37-jährige Torjäger blickt angesichts seines beim FC Barcelona auslaufenden Vertrags in eine ungewisse Zukunft. Zuletzt betonte Lewandowski jedoch, dass er die Sache sehr relaxed sieht und keinerlei Druck verspüre.

Natürlich ist der Torjäger auch privilegiert: Trotz fortschreitendem Alter haben ihn diverse Topklubs auf dem Schirm – da er einfach weiterhin sehr regelmässig und zuverlässig trifft. Laut «tuttosport» startet Juve die Bemühungen um den Angreifer. Lose Gespräche sollen sogar schon stattgefunden haben.

Die Konkurrenz ist immens. Aus Europa wurden bislang Milan, Atlético und Fenerbahçe namentlich genannt. Ausserdem gibt es auch Vereine aus Saudi-Arabien, die Lewandowski auf dem Schirm haben. Und , Atlético Madrid, Fenerbahce und Vereine aus der saudischen Pro League als Interessenten genannt. Am intensivsten scheint sich bislang Chicago Fire um den Stürmer zu bemühen. Die Klubverantwortlichen haben sich bereits sehr konkret mit Berater Pini Zahavi ausgetauscht.

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