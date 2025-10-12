Luis Díaz hätte zum FC Barcelona wechseln können – Xavi verrät Hintergründe

Luis Díaz‘ Karriere hätte ihn auch zum FC Barcelona führen können, doch die schwierige finanzielle Lage der Katalanen machte einen Transfer unmöglich. Das verriet Xavi, der von 2021 bis 2024 Barça-Trainer war, im Interview mit "Gol Caracol".

Díaz sei eine der Prioritäten seines Trainerstabs gewesen, doch wegen der wirtschaftlichen Probleme „war es zu diesem Zeitpunkt sehr schwierig für uns“. Ein Wechsel scheiterte somit trotz starken Interesses.​ Der kolumbianische Linksaußen wechselte Anfang 2022 für knapp 50 Millionen Euro vom FC Porto zu Liverpool und wurde im Sommer für 70 Millionen Euro an den FC Bayern verkauft. Bei den Bayern überzeugte Díaz auf Anhieb, sammelte in zehn Spielen zehn Scorerpunkte. Xavi bezeichnet ihn als „Weltklasse-Fußballer“ mit teuflischer Schnelligkeit und großem Einsatz.​

Für Barcelona wäre Díaz ein spielerisch idealer Neuzugang gewesen, doch die finanziellen Zwänge zwangen den Klub zur Absage. Stattdessen verpflichteten die Katalanen Marcus Rashford, der zunächst skeptisch gesehen wurde, sich aber inzwischen als glücklicher Coup herausstellt. Bayerns Verpflichtung von Díaz gilt wiederum als grosser Transfercoup in dieser Saison.

Sören Mundt 12 Oktober, 2025 15:11