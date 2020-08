ManCity offeriert Messi Mega-Gehalt

Lionel Messi will den FC Barcelona mit aller Gewalt verlassen. Als Abnehmer kommt unter anderem Manchester City infrage. Der englische Vizemeister soll dem Superstar ein unglaubliches Gehalt offeriert haben.

Lionel Messi soll sich gut vorstellen können, schon bald wieder unter seinem ehemaligen Trainer Pep Guardiola zu spielen. Demnach müsste Manchester City den Zuschlag auf den Superstar erhalten, der den FC Barcelona noch in diesem Sommer verlassen möchte.

Der “Sun” zufolge wollen die Citizens Messi einen Wechsel mit irren Gehaltszahlen schmackhaft machen. Die Boulevardzeitung schreibt von einem Wochenlohn von rund 1,6 Millionen Euro. Kumuliert betrachtet entspräche dies einem Jahreslohn von unglaublichen 85 Millionen Euro. Bei den Werten handelt es sich sehr wahrscheinlich um die Brutto-Vergütung.

Die genannte Summe soll sich aus Grundgehalt, Bonuszahlungen, Handgeld und Bildrechten an dem 33-Jährigen zusammensetzen. Der “L’Equipe” zufolge ist ein anderer Bewerber aus dem Rennen. Wie die französische Sportzeitung berichtet, hat Messis Vater Jorge Paris St.-Germain in einem Telefonat darüber in Kenntnis gesetzt, dass ein Wechsel an die Seine kein Thema sei.

aoe 29 August, 2020 16:45