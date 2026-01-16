Marc-André ter Stegen steht ganz kurz vor der Unterschrift

Marc-André ter Stegen steht unmittelbar vor dem (temporären) Abgang beim FC Barcelona.

Wie der katalanische Radiosender «Cadena SER» berichtet, wird sich der deutsche Keeper wohl wie angekündigt dem FC Girona anschliessen. Geplant ist ein Leih-Deal bis Saisonende. Ter Stegen soll dem Wechsel nun zugestimmt haben. Girona übernimmt einen Teil des Salärs, der Rest wird weiterhin von Barça übernommen. Die Katalanen sind jedoch froh, zumindest einen Teil einzusparen, um das Budget zu entlasten.

Ter Stegen erhofft sich, mit regelmässigen und guten Auftritten in Girona, ein WM-Ticket für die DFB-Elf zu sichern. Mit einem Verbleib bei Barça wäre dies kaum möglich. Trainer Hansi Flick hat öffentlich geäussert, dass er an Joan Garcia als Nummer 1 festhalten wird. Dahinter verfügt Barça mit Wojciech Szczęsny über einen weiteren erfahrenen Keeper. Kapitän und Spitzenverdiener ter Stegen ist deshalb zurzeit entbehrlich. Von seiner Rückenoperation hat er sich wieder erholt, er wäre sofort einsetzbar und spielte in dieser Saison in der Copa del Rey auch einmal.