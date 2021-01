Milan bei Barça-Profi Junior Firpo sehr zuversichtlich

Der AC Mailand ist sehr optimistisch, die Dienste von Barça-Aussenverteidiger Junior Firpo sichern zu können.

Der 24-jährige Linksfuss kommt bei den Katalanen in dieser Saison erst auf vier Teileinsätze in der Liga. Er soll bei Milan auf der linken Abwehrseite Lucas Hernandez entlasten. Geplant ist eine Leihe mit Kaufoption. Gefeilscht wird offenbar noch um die Höhe dieser Option: Milan will sie bei 15 Mio. Euro fixieren, Barça schweben eher 20 Mio. Euro vor. Noch ist Junior Firpo bis 2024 an den spanischen Topklub gebunden. Italienischen Medienberichten zufolge ist man im Lager der Rossoneri zuversichtlich, dass der Deal klappen wird.

psc 20 Januar, 2021 16:53