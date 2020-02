Offiziell: Barça verpflichtet Martin Braithwaite

Der FC Barcelona hat den Zuzug von Stürmer Martin Braithwaite offiziell bestätigt.

Der dänische Nationalspieler stösst von Ligakonkurrent Leganés zu den Katalanen und unterzeichnet einen Vertrag über viereinhalb Jahre bis 2024. Im Vertrag ist eine Ausstiegsklausel in Höhe von 300 Mio. Euro verankert. Barça zahlt 18 Mio. Euro und aktiviert die bisher vorhandene Ausstiegsklausel von Braithwaite bei Leganés.

Möglich wird der Transfer durch die Verletzung von Ousmane Dembélé, der rund 6 Monate ausfallen soll. Die spanische Liga hat den Katalanen deshalb einen Nottransfer gewährt. Braithwaite kann in dieser Saison nur in der heimischen Meisterschaft, nicht aber in der Champions League auflaufen.

👀 This is @MartinBraith, Barça’s new signing 🔵🔴 — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 20, 2020

psc 20 Februar, 2020 11:30