OM buhlt um einen Barça-Star

Samuel Umtiti gehört beim FC Barcelona dem Repertoire an Spielern an, die im Sommer verkauft werden sollen. Olympique Marseille befasst sich mit der Verpflichtung des Verteidigers.

Samuel Umtiti könnte den FC Barcelona in Richtung Olympique Marseille verlassen. “Le 10 Sport” schreibt, dass der Name des 27 Jahre alten Kameruners in den Gesprächen wegen eines Wechsels von Konrad de la Fuente gefallen ist. Der US-Amerikaner soll sich ebenfalls nach Marseille verändern.

Barça hat Umtiti ganz oben auf die Sommerstreichliste gesetzt. Der Innenverteidiger ist enorm verletzungsanfällig und soll den Klub auch wegen seines hohen Gehalts schnellstmöglich verlassen. In fünf Jahren absolvierte Umtiti gerade mal 132 Pflichtspiele für die Blaugrana.

Die Ablöseforderung soll zwischen fünf und zehn Millionen Euro liegen. Der russische Erstligist Zenit St. Petersburg wurde in den letzten Wochen ebenfalls als potenzieller neuer Umtiti-Klub gehandelt.

aoe 27 Juni, 2021 12:51