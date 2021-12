Ousmane Dembélé macht eindeutige Anspielung auf Verlängerung bei Barça

Ousmane Dembélé wird seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag beim FC Barcelona wohl verlängern. In den sozialen Medien machte er eine entsprechende Andeutung.

Schon seit Wochen laufen Gespräche zwischen dem französischen Flügelstürmer, dessen Berater und der Klubleitung über eine Ausdehnung der Zusammenarbeit. Nun könnte die vom Verein erhoffte und antizipierte Verlängerung des Kontrakts Tatsache werden oder sogar schon sein. Dembélé hat am späten Sonntagabend eine Instagram-Story mit dem Wappen des FC Barcelona gepostet. Wohl eine Anspielung darauf, dass er seine Zukunft weiterhin bei den Katalanen sieht und den neuen Vertrag unterzeichnet.

Medienberichten zufolge könnte die Verlängerung noch in diesem Jahr offiziell kommuniziert werden. Dembélé wird sich wohl für fünf weitere Jahre an Barça binden. Er stiess 2017 für mehr als 100 Mio. Euro Ablöse aus Dortmund zum La Liga-Klub und ist für den neuen Trainer Xavi eine zentrale Figur in der aktuellen und auch zukünftigen Mannschaft, wie die Klublegende beim Amtsantritt direkt klarstellte.

psc 27 Dezember, 2021 01:11