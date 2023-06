Auch Robert Lewandowski steht auf der Liste der Saudis

Die saudische Regierung will in diesem Sommer noch zahlreiche Topspieler für die eigene Fussballliga gewinnen. Auf der Liste steht auch Robert Lewandowski.

Die Scheichs möchten laut "Sky" auch den polnischen Torjäger des FC Barcelona unter Vertrag nehmen. Der Name des 34-Jährigen steht ebenfalls auf einer Liste mit zahlreichen Top-Stars, die den Weg nach Saudi-Arabien finden sollen.

Bei Karim Benzema ist man bereits am Ziel angelangt, bei Lewandowski erscheint ein Deal zumindest in diesem Sommer noch eher unwahrscheinlich. Der frühere Bayern-Stürmer hat erst kürzlich betont, wie wohl er sich in Barcelona fühlt. Sein Vertrag ist noch bis 2026 datiert.

psc 5 Juni, 2023 16:08