Robert Lewandowski muss FC Barcelona im Sommer verlassen

Laut einem Bericht der spanischen Zeitung "Sport" wird Robert Lewandowski den FC Barcelona im Sommer endgültig verlassen. Die Entscheidung, den Vertrag des 37-jährigen Top-Stürmers nicht zu verlängern, soll intern bereits gefallen sein.

Obwohl Barça eine Option auf Verlängerung um eine weitere Saison hat, ist diese nach aktuellem Stand nicht geplant. Grund für den Abschied sind Lewandowskis Alter, der spürbare Leistungsabfall und das fehlende Pressing, wodurch er nicht mehr als unverzichtbarer Spieler im Team von Trainer Hansi Flick gilt.​

Barça ist schon länger auf der Suche nach einem passenden Nachfolger für Lewandowski. Neben einem Mittelstürmer steht auch die Verpflichtung eines Rechtsverteidigers ganz oben auf der Agenda von Sportdirektor Deco.

Zuletzt gab es Gerüchte um einen Wechsel von Julián Álvarez zu den Katalanen, doch der Argentinier ist offenbar wegen der hohen Transferkosten keine reale Option. Favorisiert wird stattdessen Karl Etta Eyong vom Levante UD, der mit einer Ausstiegsklausel von 30 Millionen Euro als finanzierbare Investition gilt.​

Für Lewandowski selbst bieten sich laut Berichten zwei Optionen an: entweder ein Vertrag bei einem europäischen Top-Klub für ein oder zwei Jahre – der AC Mailand soll Interesse zeigen – oder der vollständige Karriereabschluss. Ein Wechsel nach Saudi-Arabien scheint für den Polen keine Option zu sein. Idealerweise würde er seine Familie in der Nähe von Barcelona behalten, wo er sich mittlerweile heimisch fühlt, und dort seinen Lebensmittelpunkt einrichten.

