Ronald Araujo bereit Barça Probleme

Ronald Araujo sollte bei der WM eigentlich Selbstvertrauen tanken. Das Gegenteil war allerdings der Fall. Das bereitet seinem Stammverein Barça Probleme.

Uruguay ist bei der WM schon in der Gruppenphase ausgeschieden. Ronald Araujo kam dabei kein einziges Mal zum Einsatz. Beim abschliessenden 0:1 gegen Spanien sass der Abwehrstar des FC Barcelona lediglich auf der Bank.

Das bereitet auch Barça Probleme, berichtet die «Sport». Die Vereinsführung sei zuversichtlich gewesen, dass sich Araujo nach einer schwierigen Saison bei der WM wieder ins Rampenlicht rücken kann.

Bei den Blaugrana reiften grundsätzlich Überlegungen, den 27-Jährigen, der auch als Captain amtet, in diesem Sommer zu versilbern.

Araujo selbst will Barça allerdings nicht verlassen, was der Verein respektiert. Sein Vertrag läuft noch bis 2031. Der Innenverteidiger soll auf seiner Position unter Trainer Hansi Flick zukünftig aber nur noch die Nummer 5 sein.