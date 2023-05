Dieses Salär kann Barça Lionel Messi bieten

Der FC Barcelona kämpft im Hinblick auf die kommende Saison weiterhin für eine Rückkehr von Lionel Messi. Zu jedem Preis kann diese aber nicht stattfinden.

Gemäss «L’Équipe» bereiten die Katalanen eine Offerte für den 35-jährigen Argentinier vor. Demnach soll Messi ein Jahressalär von 23 Mio. Euro verdienen. Ob Barça das konkrete Angebot aber tatsächlich formulieren kann, ist noch offen. Zunächst müssen Spieler verkauft und wohl auch Gehälter von anderen Profis reduziert werden. Mit dem bestätigten Abgang von Sergio Busquets fällt beim Gehaltsbudget schon einmal ein ziemlich grosser Posten weg. Ein Anfang ist also gemacht.

Messis Vater Jorge hat am Dienstag festgehalten, dass eine definitive Entscheidung über die Zukunft seines Sohns erst nach Saisonende fällt. Bekanntlich sind auch saudische Scheichs an einer Verpflichtung des Weltmeisters interessiert. Was feststeht: In Saudi-Arabien könnte La Pulga ein Vielfaches von dem verdienen, was ihm in Barcelona winkt.

psc 10 Mai, 2023 13:55