Schwere Verletzung bei Robert Lewandowski

Der FC Barcelona versucht am Dienstag das Unmögliche möglich zu machen: Im Rückspiel des Copa del Rey-Halbfinals gegen Atlético muss ein 0:4-Rückstand wettgemacht werden. Nicht mit von der Partie ist Robert Lewandowski.

Der polnische Torjäger zog sich beim 4:1-Sieg gegen Villarreal am vergangenen Samstag einen Bruch der linken Augenhöhle zu, wie die Katalanen bestätigen. Lewandowski fällt deshalb vorderhand aus. Eine Rückkehr bereits am kommenden Wochenende wird nicht ausgeschlossen. Lewandowski könnte dann mit einer Schutzmaske wieder auf dem Platz stehen.

Am Dienstag ist er aber definitiv noch nicht dabei. Barça muss die versuchte Aufholjagd ohne ihn antreten.