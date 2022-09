Sergiño Dest verlässt Barça doch noch und wechselt zu Milan

Rechtsverteidiger Sergiño Dest verlässt den FC Barcelona und wechselt in die Serie A.

Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, leiht der AC Mailand den 21-jährigen US-Nationalspieler für die aktuelle Saison aus. Die Rossoneri sichern sich eine Kaufoption in Höhe von 20 Mio. Euro. Sergiño Dest könnte unter Umständen bis 2027 an die Italiener gebunden werden. Die Medizintests stehen noch aus, Dest flog am Donnerstagmorgen nach Mailand und wird dort im Laufe des Nachmittags die noch notwendigen Formalitäten erledigen.

psc 1 September, 2022 10:36