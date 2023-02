Verletzung bestätigt: Sergio Busquets fällt aus

Der 34-Jährige musste beim 3:0-Sieg gegen den FC Sevilla am Sonntagabend bereits in der Startphase ausgewechselt werden. Wie die Katalanen am Montagmorgen mitteilen, hat sich Busquets eine Bänderverletzung am linken Sprunggelenk zugezogen. Wie lange er pausieren muss, hängt vom Genesungsverlauf ab und ist noch unklar. Einige Wochen wird Busquets aber mit Sicherheit zuschauen müssen.

MEDICAL NEWS | Tests carried out this morning have revealed that Sergio Busquets has a lateral collateral ligament sprain in his left ankle. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/taS6pCsJsy

— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 6, 2023