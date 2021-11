FCB-Torjäger Cabral rückt bei der Fiorentina immer stärker in den Fokus

Die AC Fiorentina muss im Hinblick auf die kommende Saison voraussichtlich seinen Torjäger Dusan Vlahovic ersetzen. Da der serbische Angreifer seinen bis 2023 laufenden Vertrag nicht verlängern will, plant man im kommenden Sommer einen Verkauf. Als Nachfolger spielt Basel-Stürmer Arthur Cabral eine zentrale Rolle.

Der 23-jährige Angreifer wird schon seit einiger Zeit mit den Toskanern in Verbindung gebracht. Gemäss “La Nazione” ist Cabral derzeit tatsächlich der Topfavorit auf die Vlahovic-Nachfolge. Der im Oktober für die Seleçao einberufene Stürmer hat in dieser Saison in 24 Spielen bereits 23 Tore erzielt. Der FCB hofft auf eine Ablöse im zweistelligen Millionenbereich. Bei einem Vlahovic-Verkauf würde Florenz über die notwendigen Mittel verfügen.

Neben dem Mittelstürmer soll auch noch ein Stürmer für den Flügel kommen. Borja Mayoral (von Real an die AS Roma ausgeliehen), Julian Alvarez (River Plate) sowie Lorenzo Lucca (Pisa) und Andrea Belotti (Torino) gelten beim Serie A-Klub ebenfalls als Transferkandidaten.

psc 9 November, 2021 09:51