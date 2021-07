Wechsel fix! Barça gibt Firpo an Leeds ab

Der FC Barcelona streicht mit Junior Firpo den nächsten Spieler von der Gehaltsliste. Leeds United nimmt sich seiner auf langfristiger Basis an.

Junior Firpo wird erstmals in seiner Karriere in der englischen Premier League auflaufen. Leeds United holt den Aussenverteidiger vom FC Barcelona und stattet ihn mit einem langfristigen Vierjahresvertrag aus. Das gaben beide Klubs offiziell bekannt.

Weil Barça dringend Erlöse braucht, wird im Fall Firpo sogar ein Verlust in Kauf genommen. Die Blaugrana holten den 24-Jährigen im Sommer 2019 für 18 Millionen Euro und erhalten zwei Jahre später eine Ablöse von “nur” noch 15 Millionen Euro. Barça sichert sich im Gegenzug eine 20-prozentige Weitverkaufsbeteiligung.

“In diesem Sommer gab es viele Vereine, die an mir interessiert waren. Aber als Victor Orta (Fussballdirektor; Anm. d. Red.) mit mir sprach und mir das Projekt zeigte, sagte ich ‘wow, das ist interessant, sie wollen mich wirklich'”, lauten Firpos Einstandsworte. “In diesem Moment habe ich gesagt, ok, ich will nach Leeds gehen. Die Leute haben zu mir gesagt, dass eine volle Elland Road unglaublich ist. Das will ich sehen!”

aoe 6 Juli, 2021 17:26