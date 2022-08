Xavi bestätigt: Miralem Pjanic bleibt bei Barça

Der FC Barcelona, speziell Xavi Hernandez, setzt für die kommende Saison auf Miralem Pjanic. Das bestätigte der Trainer am Freitag.

Miralem Pjanic wird den FC Barcelona in diesem Sommer definitiv nicht verlassen. “Pjanic hat mich überzeugt und er wird bleiben”, sagte Trainer Xavi Hernandez während der Pressekonferenz vor dem Heimspiel in LaLiga gegen Rayo Vallecano (Samstag, 21 Uhr).

Um Pjanic rankten sich in den vergangenen Wochen so einige Wechselmythen. Begleitend war aber immer wieder, dass der 32-Jährige in den Vorbereitungseinheiten sowie den Testspielen einen hervorragenden Eindruck hinterlassen hat. Xavi sieht das genauso.

Die vergangene Saison war Pjanic bei Besiktas geparkt. Beim türkischen Topklub konnte der Mittelfeldspieler aber nur bedingt überzeugen. Das will er nun endlich bei Barça nachholen.

aoe 13 August, 2022 11:04