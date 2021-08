Liverpool könnte Shaqiri-Nachfolger aus Spanien verpflichten

Der FC Liverpool hat dem Verkauf von Xherdan Shaqiri in dieser Woche zugestimmt. Möglicherweise verpflichten die Reds einen Nachfolger aus Spanien.

Linksaussen Lucas Ocampos vom FC Sevilla hat es dem englischen Topklub Medienberichten zufolge angetan. Der 27-jährige argentinische Nationalspieler schnürt seine Schuhe seit zwei Jahren für die Andalusier und steht dort noch bis 2024 unter Vertrag. Eine Luftveränderung in diesem Sommer ist aber nicht ausgeschlossen. Auf der Insel war Ocampos bislang nicht tätig. Jahrelang war er in Frankreich für Monaco und später Marseille tätig, in der Serie A lief er bereits für Milan und Genua auf.

psc 26 August, 2021 09:32