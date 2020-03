Die spanische La Liga pausiert bis auf Weiteres

Die spanische La Liga hat am Montag offiziell kommuniziert, dass der Spielbetrieb bis auf Weiteres suspendiert wird.

Spanien ist nach Italien inzwischen das von der Corona-Krise in Europa am zweitstärksten betroffene Land. Das gesamte Land befindet sich bis mindestens am 12. April in einem vollständigen Lockdown. Dennoch sprach La Liga-Präsident Javier Tebas zuletzt davon, den Spielbetrieb schon bald wieder aufzunehmen. Dies hat sich nun erübrigt. In Spanien ruht der Ball bis auf Weiteres.

Wann wieder Spiele ausgetragen werden könnten, hängt vom weiteren Verlauf in der Corona-Krise und von den Anordnungen der staatlichen Behörden ab.

Official statement. Spanish football competitions postponed until further notice as agreed by RFEF-LaLiga. — LaLiga English (@LaLigaEN) March 23, 2020

psc 23 März, 2020 14:12