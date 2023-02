Juve, Barça & Real dürfen wegen Super League-Plänen nicht bestraft werden

Juventus, Barcelona und Real Madrid, die 2021 zu den Initiatoren der europäischen Super League gehörten und als zurzeit einzige Vereine am Projekt festhalten, müssen keinerlei Sanktionen von der UEFA oder der FIFA mehr fürchten.

Ein Gericht in Madrid hat entschieden, dass Teams, auch an Wettbewerben ausserhalb der UEFA bzw. FIFA teilnehmen dürfen. Zudem seien Sanktionen durch die entsprechenden Verbände nicht zulässig. Juve, Barça und Real sind also abgesichert und können ihre Pläne, für die das Unternehmen «A22 Sports Management» an Bord geholt wurde, ausführen.

Vor allem für die UEFA ist das Urteil eines, das gar nicht in ihrem Sinne ausfällt.

psc 31 Januar, 2023 18:50