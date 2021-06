Nach Ramos: Auch Varane könnte Real-Abschied verkünden

In Spanien mehren sich Spekulationen, wonach Raphaël Varane Real Madrid nach der Europameisterschaft neben Kapitän Sergio Ramos ebenfalls verlassen wird.

Der 28-jährige Franzose steht eigentlich noch für eine weitere Saison bis Juni 2022 unter Vertrag. Fragen zu seiner Zukunft beantwortet er öffentlich bislang nicht. Die spanischen Journalisten Manolo Lama und Jesús Gallego von “El Golazo de Gol” berichten nun aber, dass Varane seine Entscheidung bereits getroffen habe. Demnach werde er nach der EM mit Frankreich bekanntgeben, dass er Real noch in diesem Sommer verlassen will und wird. In welche Richtung ist noch unklar.

Möglicherweise wird die Real-Verteidigung in der kommenden Saison also komplett anders aussehen. Immerhin wurde mit David Alaba bereits ein Weltklasseverteidiger unter Vertrag genommen.

psc 18 Juni, 2021 16:01