Real-Kapitän Sergio Ramos geht von Bord

Jetzt ist es offiziell: Die Ära von Sergio Ramos bei Real Madrid endet in diesem Sommer.

Am Mittwochabend geben die Madrilenen die Trennung des 35-Jährigen nach insgesamt 16 Jahren bekannt. Am Donnerstagmittag wird Ramos auf einer Pressekonferenz, an der auch Präsident Florentino Perez teilnimmt, offiziell verabschiedet.

Bis zuletzt wurde über einen Verbleib des Kapitäns spekuliert und auch verhandelt. Die beiden Parteien wurden sich bezüglich einer Vertragsverlängerung aber nicht einig. Wohin es Ramos zieht, ist noch offen.

psc 17 Juni, 2021 09:06