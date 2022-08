Real Madrid hat nächstes Brasilien-Juwel auf dem Schirm

Real Madrid hat mit Importen aus Brasilien in den letzten Jahren sehr gute Erfahrungen gemacht. Ein weiterer Youngster vom Zuckerhut soll es dem Sieger der Champions League angetan haben.

Real Madrid hält in Brasilien Augen und Ohren nach dem nächsten Shootingstar offen. Laut “OK Diario” steht Vitor Roque unter genauer Beobachtung des spanischen Rekordmeisters. Der flexible Stürmer wechselte erst im April für knapp fünf Millionen Euro Ablöse zu CA Paranaense.

Vitor Roque ist mit seinen 17 Jahren bereits ein gefragter Mann und steht aktuell im Aufgebot der brasilianischen U20-Auswahl. In bisher 17 Spielen für Paranaense stehen gute sechs Tore in der persönlichen Datenbank. Madrider Scouts sollen Vitor Roque beim Spiel gegen Estudiantes de La Plata in der Copa Libertadores beobachtet haben.

Bei seinem Wechsel unterzeichnete Vitor Roque einen bis 2027 datierten Fünfjahresvertrag. Vergleichsweise hoch dürfte also die Ablöse ausfallen, sollte Real Madrid tatsächlich ernst machen.

aoe 13 August, 2022 12:50