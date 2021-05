UEFA droht Juve, Real & Barça mit massiven Strafen

Wegen ihrer Verstrickungen in die Super League, von denen sie sich formell nach wie vor nicht distanziert haben, eröffnet die UEFA nun ein Verfahren gegen Juventus, Real Madrid und den FC Barcelona. Happige Strafen könnten folgen.

Laut “Cadena Cope” denkt der europäische Verband sogar darüber nach, die drei abtrünnigen Klubs von der Champions League in der kommenden Saison auszuschliessen. Nachdem die Ethik- und Diszplinarinspektoren in den vergangenen zwei Wochen Ermittlungen getätigt haben, ist das Verfahren nun der nächste Schritt. Wie die Strafen aussehen sollen, verrät der europäische Verband gemäss eigener Aussage “zu gegebener Zeit”.

Die übrigen neun Gründungsmitglieder der Super League haben ihre Teilnahme an der neuen Eliteliga bereits kurze Zeit nach Bekanntgabe wieder sistiert und sind in den Hafen der UEFA zurückgekehrt. Sie wurden bereits bestraft und die Zukunft ist geregelt. Was auf Juve, Real und Barça wartet, bleibt erst einmal abzuwarten. Bussen werden das Mindeste sein. Auch der Ausschluss aus den Europacup-Wettbewerben liegt in der Luft. Allerdings könnten die Fälle in der Folge bis vor den Internationalen Sportgerichtshof in Lausanne gehen.

psc 26 Mai, 2021 00:07