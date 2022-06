Zukunftsentscheidung von Gareth Bale fällt in Kürze

Der Vertrag von Gareth Bale bei Real Madrid läuft in wenigen Tagen aus. Wo der 32-jährige Stürmer seine Karriere fortsetzt, ist noch unklar. Eine baldige Entscheidung wird aber erwartet.

Der walisische Nationalspieler wurde nun in seiner Heimat auf dem Trainingsgelände von Cardiff City gesichtet. Ob ein Gang zum Championship-Klub infrage kommt, ist noch nicht ganz klar. Laut “Telegraph” wird Bale aber in Kürze entscheiden, wo er sportlich weitermacht und wo er sich auf sein möglicherweise letztes grosses Karriere-Highlight, die WM-Teilnahme mit Wales, vorbereitet. Ohne diese Quali hätte Bale seine Karriere in diesem Sommer sogar beenden können. So ist klar, dass er weitermacht.

psc 23 Juni, 2022 09:29