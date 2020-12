Wie die Aussies mitteilen, wurde der eigentlich bis 2022 laufende Kontrakt mit dem 35-jährigen Routinier per sofort aufgelöst. In der vergangenen Saison bestritt Lopar für die Wanderers 20 Einsätze. In dieser Spielzeit kam er nicht mehr zum Einsatz. Lopar spielte zwischen 2006 und 2019 für den FC St. Gallen und war dort lange Stammkeeper. Im Sommer des vergangenen Jahres schloss er sich dann dem Klub aus Sydney an, wo bis im Sommer mit Pirmin Schwegler noch ein zweiter Schweizer aktiv war.

We have today confirmed the departure of goalkeeper Daniel Lopar.

The Wanderers wish Lopar the best and thank him for his time at the club: https://t.co/YOrrCBe05e #WSW pic.twitter.com/5orfdjt50F

— WS Wanderers FC (@wswanderersfc) December 11, 2020