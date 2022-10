Urs Fischer macht eine Ansage und will mit Union ins DFB-Pokalfinale

Union Berlins Trainer Urs Fischer gibt sich meist bescheiden und demütig. Nun schlägt der Zürcher für einmal andere Töne an.

Vor dem Pokalspiel gegen den 1. FC Heidenheim formuliert Fischer den Sieg im DFB-Pokal als Ziel. «Wenn du am Pokal teilnimmst, willst du ins Finale», hält er auf einer Pressekonferenz fest. Solche Ansagen ist man sich vom 56-Jährigen bisher nicht wirklich gewohnt. In der vergangenen Saison stiess der aktuelle Tabellenführer der Bundesliga im Pokal bis ins Halbfinale vor und scheiterte dort auf dramatische Art und Weise durch einen Last Minute-Treffer am späteren Sieger RB Leipzig. Nach einem solchen Abschneiden muss der Titel das Ziel sein.

Erst einmal aber wartet am Mittwochabend ein durchaus schwieriges Spiel gegen Heidenheim. Vor eigenem Anhang sind die Eisernen aber der klare Favorit.

psc 18 Oktober, 2022 17:01