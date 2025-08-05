Der Deal steht: Milan hat Brügge von Jashari-Transfer überzeugt

Nach einer langen Hängepartie kann der AC Mailand in der Personalie Ardon Jashari offenbar doch noch einen Erfolg verbuchen.

Wie der belgische Transferexperte Sacha Tavolieri berichtet, haben sich die Vereine bezüglich Ablöse in finalen Verhandlungen am Montag letztlich gefunden. Demnach zahlt Milan für den Schweizer Nationalspieler eine Ablöse in Höhe von 33,5 Mio. Euro. Durch leicht zu erzielende Bonuszahlungen können weitere 2 Millionen hinzukommen. Etwas schwieriger zu erreichende Boni umfassen 2,5 Mio. Euro und könnten in der Folge ebenfalls noch aktiviert werden. Jashari hat den Transfer forciert und ist nun am Ziel angelangt.

Der Mittelfeldprofi wird bei Milan einen Fünfjahresvertrag unterzeichnen. Er wird nach Samuele Ricci und Luka Modric in diesem Sommer der dritte namhafte Zugang der Rossoneri für das zentrale Mittelfeld.

