Boss Fight: Torinos Sportdirektor geht auf eigenen Trainer los

Auf einem Parkplatz kommt es zunächst zu einem verbalen Streit, der dann sogar in Handgreiflichkeiten ausartet. Ein entsprechendes Video, möglicherweise sogar von einem Torino-Profi aufgenommen, kursiert inzwischen im Netz und zeigt die Szene. Teammanager Marco Pellegri muss zwischen den beiden Streithähnen schlichten und noch Schlimmeres verhindern.

Immerhin. Gegenüber “Sky Italia” sagt Sportdirektor Vagnati später, dass sich die beiden ausgesprochen und auch wieder umarmt hätten und gemeinsam zum Wohle des FC Torino arbeiten wollen.

Torino manager Ivan Jurić and sporting director Davide Vagnati got into a fight today, just 17 days before Torino’s season starts.

Vagnati: “I make the squad.”

Jurić: “You don’t make s**t.” pic.twitter.com/7FHYJoeSW1

