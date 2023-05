Yann Sommer ist Deutscher Meister, Urs Fischer in der Champions League

An diesem Samstag standen einige spannende Entscheidungen an, in die auch Schweizer Legionäre verwickelt waren. Hier gibt es wie gewohnt die Übersicht zu den Leistungen.

Ricardo Rodriguez (FC Turin): Am vorletzten Spieltag zündeten Ricardo Rodriguez und der FC Turin noch mal ein richtiges Feuerwerk. Mit 4:0 gewann Torino beim abstiegsbedrohten Spezia. Der Nati-Veteran stand über 90 Minuten als Captain auf dem Feld.

Urs Fischer (Union Berlin): In der deutschen Hauptstadt werden sie ihm demnächst ein Denkmal errichten. Das knappe 1:0 gegen Bremen reichte Urs Fischer und seinem Team, um sich sensationell für die Gruppenphase der Champions League zu qualifizieren. Urs, du Teufelskerl!

Michael Frey (Schalke 04): Im Tal der Tränen befindet sich derweil Michael Frey, der mit Schalke direkt in die 2. Bundesliga abgestiegen ist. Beim klaren 2:4 hatten die Knappen keine Chance. Frey verabschiedet sich damit mit einem Abstieg aus Gelsenkirchen, in Leipzig wurde er nicht mal eingewechselt.

Yann Sommer (FC Bayern): In seinem wohl nur ein halbes Jahr andauernden Intermezzo beim FC Bayern verabschiedet sich Yann Sommer immerhin mit der Meisterschale. Lange Zeit sah es tatsächlich nicht gut aus, etliche Minuten vor Schluss erlöste Jamal Musiala aber die Bayern und erzielte den 2:1-Siegtreffer in Köln. Sommer hatte nach 50 Minuten eine kleine Unsicherheit, rette dafür aber wenige Minuten später nach einem Eckball mit den Fingerspitzen.

Borussia Mönchengladbach - FC Augsburg 2:0 (2:0)

Eine aus Gladbacher Sicht desolate Saison geht mit einem 2:0-Heimsieg gegen Augsburg zu Ende, das direkt in der Bundesliga bleibt. Jonas Omlin kehrte nach Oberschenkelproblemen zurück in die Startelf. Hatte in der 79. Minute etwas Glück, als er zu weit vor dem Kasten stand, der Augsburger Versucht ging allerdings am Tor vorbei.

Nico Elvedi lieferte sich in seinem vermeintlich letzten Spiel für Gladbach in der zweiten Halbzeit einige Duelle mit Landsmann Ruben Vargas, der im zweiten Spielabschnitt eingewechselt wurde. Elvedi machte zum Abschluss ein starkes Spiel, hatte über 100 Ballkontakte und brachte 91 Prozent seiner Pässe an den eigenen Mann.

Borussia Dortmund - Mainz 05 2:2 (0:2)

Bittere Tränen beim BVB! Der hatte gegen Mainz die grosse Chance auf den ersten Bundesliga-Titel seit elf Jahren, vergeigte diese allerdings und geht auch in dieser Saison mal wieder als Zweiter über die Ziellinie. Beim 0:2 lässt sich streiten, ob Gregor Kobel den Ball vielleicht nicht anders hätte abwehren können. Aus der nahen Distanz hatte er aber wohl keine andere Chance. Kurz nach Wiederanpfiff rettete er wiederum aus Nahdistanz dagegen stark.

Edimilson Fernandes lieferte auf Mainzer Seite einmal mehr eine richtig starke Partie. Er initiierte die Führung seines Teams mit einer flachen Hereingabe, die zum Tor führte - war ansonsten in der restlichen Spielzeit sehr aufmerksam und holte sich noch eine Gelbe Karte ab.

Djibril Sow (Eintracht Frankfurt): Was für ein Herzschlagfinish! In der Nachspielzeit erzielte die Eintracht das 2:1 gegen Freiburg und löste so das Ticket für Europa. Djibril Sow spielte zwei Key passes und holte sich die Gelbe Karte ab. Zehn Minuten vor Schluss musste er vom Feld.

