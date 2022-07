Nach Abgang von de Ligt: Juve plant Angebot für Gleison Bremer

Bis zu 80 Mio. Euro winken Juventus für Matthijs de Ligt, den es zum FC Bayern zieht. Ein Teil davon soll in Gleison Bremer investiert werden.

Mit dem Abgang von Matthijs de Ligt an den FC Bayern braucht Juventus einen neuen Innenverteidiger. Wurde Pau Torres vom FC Villarreal gehandelt, steht auch Gleison Bremer vom Stadtrivalen FC Turin im Fokus. Um Letzteren scheint das Werben sogar konkreter zu sein.

So könnte laut dem Transferexperten Fabrizio Romano noch am Dienstag eine Entscheidung bei Bremer fallen. Juventus soll demnach eine Offerte an den FC Turin übermitteln wollen, während Inter Mailand dies bereits habe. Die Mailänder haben offenbar 30 Mio. Euro plus eine Ausleihe von Casadei angeboten.

adk 19 Juli, 2022 14:55