Berater von Ricardo Rodriguez finalisiert den Wechsel

Der Wechsel des Schweizer Nationalspielers Ricardo Rodriguez zum FC Torino befindet sich auf der Zielgeraden.

Wie “Sky”-Journalist Max Bielefeld twittert, ist sein Berater Gianluca di Domenico bei der Geschäftsstelle von Milan angekommen. Dort stehen Gespräche mit den Milan-Verantwortlichen und Torino-Sportchef Davide Vagnati an. Der 27-jährige Linksverteidiger spielt bei den Rossoneri keine Rolle mehr und wird nun wohl ligaintern wechseln. In der vergangenen Rückrunde war Rodriguez an PSV Eindhoven verliehen. Dort eroberte er sich rasch einen Stammplatz, wurde dann aber durch die Coronakrise jäh gebremst. Zu einer Weiterbeschäftigung in den Niederlanden kam es nicht.

Stattdessen geht der Weg des Abwehrspielers mit grosser Wahrscheinlichkeit in Turin weiter. Die Ablöse soll sich auf 4,5 Mio. Euro belaufen.

Der Rodriguez-Berater ist gerade in Mailand für die Verhandlungen eingetroffen. Termin mit den Milan-Verantwortlichen und Torino-Sportchef Davide Vagnati #TransferUpdate #SkyTransfer https://t.co/6A7upSORMP pic.twitter.com/0fwawexxo5 — Max Bielefeld (@Sky_MaxB) August 12, 2020

psc 12 August, 2020 14:21