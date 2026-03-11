SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Yann Sommer muntert Spurs-Goalie nach Debakel-Auftritt auf

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 11 März, 2026 15:51
Tottenhams tschechischer Keeper Antonin Kinsky hat am Dienstagabend bei der 2:5-Niederlage bei Atlético einen rabenschwarzen Abend erlebt. Goaliekollege Yann Sommer stärkt dem 22-Jährigen den Rücken.

Kinsky hat in der Startviertelstunde mit den Füssen gleich zweimal katastrophal gepatzt und Atlético zwei Tore quasi aufgelegt. Spurs-Trainer Igor Tudor wechselte den jungen Torhüter deshalb nach 16 Minuten aus. Yann Sommer reagiert auf Instagram auf einen Post von Fiorentinas spanischem Goalie David De Gea, der Kinsky seinerseits geschrieben hat, dass er weitermachen soll.

Sommer schreibt: «Niemand, der selbst nicht Goalie war, kann verstehen, wie schwierig es ist, auf dieser Position zu spielen. Halte deinen Kopf hoch und dann schaffst du es wieder.»

Kinsky erhält auch von vielen anderen Personen, insbesondere TV-Experten und früheren Goalies, viel Unterstützung. Ganz im Gegensatz zu Spurs-Trainer Tudor, der für seine frühe Auswechslung des Schlussmanns mitunter scharf kritisiert wird. Wann Kinsky das nächste Mal auf dem Platz steht, ist ungewiss. Er hatte die nominelle Nummer 1 der Spurs, Guglielmo Vicario, gerade erst abgelöst.

