Danilo verlängert bei Juventus

Der brasilianische Abwehrspieler Danilo unterschreibt bei Juventus einen neuen Vertrag.

Bislang war der 31-jährige Routinier bis 2024 an die Turiner gebunden, neu ist er es bis 2025. Danilo wechselte im Sommer 2019 im Tausch mit João Cancelo von Manchester City zum Serie A-Klub und hat dort auf der rechten Seite einer 3er-Verteidigung einen Stammplatz inne. Zudem führt er das Team in Abwesenheit von Leonardo Bonucci das Team derzeit als Captain auf dem Platz an.

Ufficiale | @2DaniLuiz rinnova fino al 2025 ⚪️⚫️ — JuventusFC (@juventusfc) March 2, 2023

psc 2 März, 2023 13:48