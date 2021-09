Drama um Paulo Dybala & Alvaro Morata bei Juventus

Juventus besiegt Sampdoria am Sonntag mit 3:2 und landet in der Serie A damit den zweiten Sieg in Folge. Wegen Verletzungen der Torjäger Paulo Dybala und Alvaro Morata haftet dem Erfolg aber ein sehr fader Beigeschmack an.

Dybala erzielt in der 10. Minute die 1:0-Führung für die Turiner. Nur elf Minuten später muss er wegen muskulären Problemen aber ausgewechselt werden. Der 27-jährige Argentinier ist emotional angefasst und bitter enttäuscht.

Und als ob dies nicht bereits genug Verletzungspech für die alte Dame wäre, erwischt es später auch noch Alvaro Morata. Der Spanier fasst sich an den Oberschenkel und wird ebenfalls wegen muskulären Problemen ausgewechselt.

Schon unmittelbar nach Schlusspfiff ist klar, dass beide Angreifer eine Weile fehlen werden. Trainer Massimiliano Allegri bestätigt, dass Dybala und auch Morata sowohl in der Champions League gegen Chelsea am kommenden Mittwoch wie auch beim Turiner Derby am nächsten Wochenende sicherlich fehlen werden.

psc 26 September, 2021 15:04