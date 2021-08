Einigung da: Juve sichert sich Manuel Locatelli

Juventus hat sich mit Sassuolo über einen Transfer von Manuel Locatelli geeinigt.

Der 23-jährige Mittelfeldspieler war in dieser Transferperiode von Beginn weg das grosse Ziel der Turiner. Nun können sie laut Transferexperte Nicolo Schira einen Erfolg verbuchen: Locatelli wird sich per Leihe mit Kaufpflicht für 35 Mio. Euro der alten Dame anschliessen. Der italienische Nationalspieler unterzeichnet einen Fünfjahresvertrag, der ihm ein Jahresgehalt von 3 Mio. Euro zusichert.

Update: Inzwischen sind die Zahlen zum Deal durchgesickert. Locatelli wird zunächst für zwei Jahre “gratis” ausgeliehen. In der Saison 2022/23 greift eine Kaufpflicht für 30 Mio. Euro, sobald Juve sich einen ersten Punkt in der Meisterschaft sichert. Durch Boni können weitere 5 Millionen hinzukommen. Sassuolo wird mit 20 Prozent an einem allfälligen Weiterverkauf beteiligt.

psc 17 August, 2021 15:03