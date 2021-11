Juve-Allegri zu Dusan Vlahovic: “Ein starker Spieler”

Juventus Turin ist einer der Klubs, der mit der Verpflichtung von Dusan Vlahovic verbunden wird. Jetzt zeigt sich auch warum: Massimiliano Allegri ist Fan des Angreifers.

Für welchen Klub Dusan Vlahovic ab der kommenden Saison auf Torejagd gehen wird, ist völlig offen. Sicher ist bisher nur, dass er den AC Florenz spätestens im Sommer 2022 verlassen wird, weil er seinen 2023 auslaufenden Vertrag nicht verlängern möchte.

In der Gerüchtebörse wird daher eifrig spekuliert, wer den Zuschlag auf den gefragten Stürmer bekommen könnte. Juventus Turin gilt als eine der unzähligen Wechseloptionen, die sich Vlahovic bieten. “Vlahovic ist ein starker Spieler, das kann man allein an seinen Toren sehen”, sagte Juve-Coach Massimiliano Allegri während der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Florenz (Samstag, 18 Uhr). Besorgt ist er deshalb allerdings nicht. “Er ist momentan ein Spieler der Fiorentina und wir haben gute Verteidiger, also gehe ich das Spiel gelassen an.”

Der FC Arsenal soll im Vlahovic-Poker inzwischen die Pole Position eingenommen haben. Die Fiorentina soll 80 Millionen Euro Ablöse für ihren Topstürmer aufrufen, der seine starke Form bestätigt und bei acht Toren in elf Serie-A-Spielen steht.

aoe 6 November, 2021 12:53