Juve in Gesprächen mit Kaio Jorge

Juventus möchte sich im Sommer das brasilianische Talent Kaio Jorge krallen.

Der 18-Jährige schnürt seine Schuhe noch für Stammklub FC Santos. Wie die “Gazzetta dello Sport” berichtet, möchten die Turiner den Youngster für 500’000 Euro mit einer zwingenden Kaufoption in Höhe von 14 Mio. Euro von Santos übernehmen. Dazu stehen Verantwortliche des Vereins mit der Mutter von Kaio Jorge im Kontakt, die auch als seine Beraterin tätig ist.

Der Mittelstürmer sorgte in der Vergangenheit auch mit Auftritten in Brasiliens U17-Nationalmannschaft für Furore. Etwas kompliziert macht den Deal die Tatsache, dass er (noch) nicht über einen europäischen Pass verfügt. Juve will dies allerdings in Kauf nehmen.

psc 6 März, 2020 10:02