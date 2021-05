Juve könnte gleich beide Donnarumma-Brüder holen

Die Gebrüder Donnarumma könnten in diesem Sommer einen Wechsel von Milan zu Juventus vollziehen.

Italienischen Medienberichten zufolge zeigen die Turiner nicht nur Interesse an Gianluigi Donnarumma (22), sondern auch an dessen acht Jahre älterem Bruder Antonio. Dieser könnte bei einem Wechsel für die U23 in der Serie C als Stammkeeper eingeplant werden.

Die Verträge der beiden Brüder laufen zum Saisonende aus. Gianluigi Donnarumma hängt zwar weiterhin an seinem Stammklub Milan, ob es zu einer Weiterbeschäftigung kommt, ist aber offen und könnte auch davon abhängen, ob sich die Rossoneri für die Champions League qualifizieren. Bei Juve wäre der italienische Nationalspieler ein direkter Konkurrent von Wojciech Szczesny, der seinen Posten als klare Nummer 1 verlieren könnte.

psc 4 Mai, 2021 15:12