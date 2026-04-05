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Einigung rückt näher

Juventus vor Verlängerung mit Locatelli

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 5 April, 2026 10:37
Juventus vor Verlängerung mit Locatelli

Bei Juventus Turin stehen die Zeichen offenbar klar auf Vertragsverlängerung mit Manuel Locatelli. Wie „Tuttosport“ berichtet, soll der Mittelfeldspieler zeitnah ein neues Arbeitspapier unterzeichnen, das seine Laufzeit von aktuell 2028 bis 2030 verlängert.

Eine klassische Verhandlungsphase scheint es dabei kaum gegeben zu haben. Demnach war der Klub fest entschlossen, den Vertrag mit Locatelli auszudehnen, während der Spieler selbst der Entscheidung sehr positiv gegenüberstand. Im Zuge der Verlängerung ist auch eine Gehaltserhöhung vorgesehen, die künftig über vier Millionen Euro liegen soll.

Auch „Tuttomercato“ bestätigt die Entwicklung und berichtet, dass Juventus nach der Klärung der Personalie Dusan Vlahović den Fokus auf Locatelli gelegt hat. Eine Einigung gilt als wahrscheinlich – und könnte in Kürze offiziell gemacht werden.

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